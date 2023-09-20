河內市一棟迷你公寓12日深夜發生火警，導致56人死亡、37人受傷。許多人先前都認為是停車場內的電動機車釀災，但警方今天表示，是一輛汽油機車的電池電線短路才引發火警。

官媒越通社（VNA）報導，河內市警方今天首次對這場死亡火警的起火原因作出說明，是事故大樓一樓停車場中一輛汽油機車的電池電線短路所致，火勢接著蔓延至一樓的電力基礎設施。

由於不少民眾先前一直認為電動機車是罪魁禍首，導致許多社區與大樓開始出現歧視、排擠電動車的現象與規定。警方為此特別強調，釀災的是汽油機車，越南媒體也跟著凸顯汽油機車才是起火原因而非電動車。

越南力爭在2050年達到淨零排放目標，政府正不斷研擬祭出獎勵措施鼓勵民眾購買電動車，並要求運輸業者帶頭示範，目前越南市面上已有電動公車、電動計程汽車與電動計程機車。

調查還發現，一樓的4支滅火器有3支沒有使用。

這棟大樓2015年3月獲發建照，依規定是一棟6層樓的住宅，但最後卻被蓋成一棟10層樓高的迷你公寓大樓，裡頭共計45戶。業者嚴光明（Nghiem Quang Minh）已被警方逮捕，就違反消防安全一事配合調查。

這棟迷你公寓大樓一樓是停車場，裡面停放約百輛汽油機車與電動機車。大火持續了兩個小時，共計奪走56條人命，另外還有37人受傷。這場火警掀起越南社會對於蝸居、違建、貪汙等社會問題的討論。

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）形容這場火警「特別嚴重」，並指示越南公安部在11月15日之前對高居住密度、容易發生火災的公寓完成消防安全評估。