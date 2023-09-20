人氣網紅好味小姐在YouTube擁有超過70萬訂閱，Podcast節目也常是各大收聽平台前三名，他們以養貓咪打開知名度，不僅被譽為「貓奴教科書」，還有人形容他們是「YouTuber界清流」。怎料，好味小姐飼養的其中一隻貓咪蛋捲日前才公開生病的消息，今（20日）病逝，讓她們相當傷心難過，只好停更YouTube各頻道和Podcast節目，粉絲也湧入留言安慰。

好味小姐今日晚間突然在臉書、Instagram更新動態，宣布一個傷心的消息，攝影師很煩（尤葦帆）的愛貓蛋捲去當小天使了，上週他們才在YouTube影片中提到蛋捲有罕見淋巴感染問題，原本都在控制當中，怎料，昨（19日）蛋捲突然有異樣，緊急送獸醫院檢查治療。

不過，好味小姐透露，檢查後得知應該是抗生素壓不住細菌，細菌擴散到血液中，蛋捲出現敗血症症狀，儘管醫師投入藥物和輸血治療，但是今日凌晨好味小姐一家人去探望蛋捲後，牠就在睡夢中離開。好味一家人也將蛋捲接回家中，一早舉辦一個小小的告別式，陪蛋捲走完最後一段路。

而好味小姐也在文中表示，這是他們一家人第一次遇到貓咪離開，還不知道該如何面對，所以想要休息一段時間，「各頻道與Podcast應該都會先停更一陣子，我們會好好整理心情再回來的」。他們也忍不住向去當小天使的蛋捲喊話，「謝謝你來到我們家來，我們最愛你了，最愛你了」。

蛋捲死訊曝光後，短短一個多小時內就湧入上萬網友留言哀悼，並替好味小姐一家人打氣加油，「捲捲不痛了，牠帶著滿滿的愛回貓星了」、「好味一家加油，我們會等你們回來的」、「有你們陪著到最後，捲捲一定是感到幸福的離開，好好整理心情，我們都在」。

好味小姐是由陳璻安（脆脆）、黃奕傑（阿斷）、尤葦帆（很煩）共同創建的貓食品牌，還以3人的貓咪名字替公司取名「短捲麻股份有限公司」，創立YouTube頻道後介紹貓咪日常和貓食製作，口號是「養隻貓，做頓飯，一起過日子」。