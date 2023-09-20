由於水氣少，明（21）日僅迎風面的東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後桃園以北、中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。氣象署表示，周五（22日）起環境轉為東北風，基隆北海岸、大台北及及東半部地區轉陰有短暫雨，其他地區影響不大。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」說明，下周四（28日）大陸高壓南下幅度加大，可能有東北季風南下，另外南邊低壓區的擾動發展預報變化大，仍待持續觀察。

氣象署指出，明天各地大致多雲到晴，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後桃園以北、中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地高溫普遍為32至34度，近山區有機會來到35度左右，感受悶熱，且中午前後紫外線仍偏強，早晚低溫為24至25度。

氣象局分析未來降雨分布。（氣象局提供）

氣象署分析，周五至下周三（22日至27日）環境轉為東北風，迎風面的基隆北海岸、大台北及及東半部地區雲量增多，轉為陰短暫雨的天氣，白天高溫下降到31度左右，其他地區仍為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，各地低溫為24至26度；下周四至下周六（28日至30日）東北風影響，基隆北海岸，大台北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

天氣風險在臉書粉專發文表示，下周北邊有大陸高壓，南邊有低壓區發展，目前來看是迎風面有局部短暫陣雨、背風面有局部午後雷雨，後半周東北風增強，可能持續影響至周五後的中秋假期；至於低壓區的擾動，每一輪的預報變化相當大，待發展出實際擾動後才會比較準確。