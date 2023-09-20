美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本週二（19）敦促盟國防務領袖回家「深掘」庫存，為烏克蘭提供更多的防空系統，以協助烏克蘭攔阻俄羅斯飛彈不斷增加的襲擊。然而，北約會員國對於提供烏克蘭長程飛彈一事還是猶豫不決。

據美國《防務新聞》（Defense News）18日報導，盟國表示他們將討論如何盡可能的協助烏克蘭反攻，但他們卻還沒有對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）堅持所需的長程飛彈做出承諾。

奧斯汀在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）主持的烏克蘭國防聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group）會議上說：「防空系統能拯救生命，」他敦促這個小組繼續深入研究為烏克蘭提供地基防空。我們必須繼續努力為烏克蘭提供防空系統和攔截武器。

這個小組由50多個國家的國防和軍事領袖組成，是為基輔戰爭努力籌集武器、其他裝備和培訓的主要論壇。它約每個月舉行一次，既有實體會議又有虛擬會議，這是第15次聚會。

除了防空武器之外，澤倫斯基和其他烏克蘭領導人一再要求更長程的武器。支持者主張，烏克蘭部隊需要能夠打擊俄羅斯軍隊和設施，同時仍然保持距離。

但美國一直猶豫不決，表達對基輔可能使用武器打擊俄羅斯深處並激怒莫斯科，被稱為ATACMS的陸軍戰術飛彈系統可以使烏克蘭從大約從300公里外的距離攻擊俄羅斯目標。