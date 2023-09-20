網紅張雅涵19歲成為外拍模特兒，在《戲說台灣》扮演蘭花精，因甜美外表被網友貼到PTT表特版，讓許多網友紛紛暈船，去年擔任「樂天女孩練習生」，3月正式成為Rakuten Girls的正式成員，近日她作客學姊琳妲的YouTube頻道，分享以前曾遭霸凌。

張雅涵近日登上「琳妲是0蛋」YouTube頻道，她與琳妲都換上比基尼，露出火辣身材曲線，琳妲透露先前有邀請張雅涵來錄影片，問了長達一年的時間，但張雅涵都因為太忙說不行，她透露成為啦啦隊前本來要去拍八點檔，但因為一些原因最後沒有去拍，剛好看到樂天在徵選，所以就參加。張雅涵表示以前讀書成績是第一名，也因為個性比較安靜，所以被同學霸凌，同學還會用即時通建立群組把她加進去罵，她坦言曾因被霸凌掉淚，後來她把被罵的通訊紀錄截圖去問教官能不能提告，教官則建議她把事情轉交給班導處理，班導得知後找霸凌者們溝通，對方才嚇到不敢再霸凌張雅涵。

（來源／影片取自琳妲是0蛋 YouTube，如遭刪除請見諒。）

張雅涵透露是單親家庭長大，小時候是奶奶照顧她，但奶奶有點重男輕女，自認在沒有溫暖與愛的家庭，導致長大後個性有些封閉。她提到以前有些外拍工作，攝影師就問她要不要嘗試寫真集，後來就覺得全裸也沒什麼，反正都有遮起來，她坦言自己喜歡高的、成熟的男生。

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