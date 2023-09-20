進口雞蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲請辭，今天（20日）上午出席農業部「第17屆農金獎頒獎典禮」活動，也是他最後一天以部長身分出席活動，他致詞時突然哽咽落淚。中天新聞針對「陳吉仲請辭，哽咽落淚，你覺得？」進行街訪，結果，一位正妹嗆，「我才要哭，買這麼貴的蛋，還買到壞的蛋，到底誰是壞蛋。如果是我的話，那幾顆雞蛋，幹嘛銷毀，砸在他身上，一人一顆不是很好嘛」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(20日)派出記者針對「陳吉仲請辭，哽咽落淚，你覺得？」進行街訪。一位正妹直言，「我才要哭，買這麼貴的蛋，還買到壞的蛋，到底誰是壞蛋。如果是我的話，那幾顆雞蛋，幹嘛銷毀，砸在他身上，一人一顆不是很好嘛」。一個男生則表示，「他自己不把事情處理好，不知道他在哭什麼，有錯就承認嘛，他打死不認，然後還在那邊，賣可憐這樣」。

一位婦人表示，「太會演戲了，太假了」。同行男子覺得，「他適合去到好萊塢，去演電影，每次受委屈他就哭，根本不會做事情，只想當官？」

還有民眾認為，「哭不能解決問題」、「好假喔，很假仙呀，就蠻假的」、「他哭什麼哭，他沒資格哭吧，這是他裝可憐，不是感性」。