進口巴西蛋疑過期流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲19日終於正式表示請辭，中央畜產會董事長林聰賢也同時宣布辭職，但輿論炸鍋未平息。新黨台北市議員侯漢廷指出，台中市府破獲兩家協助農業部代工生產冷凍殺菌液蛋廠商，代工生產大量進口蛋，標示產地為台灣，再交付畜產會。倘若屬實，農業部或畜產會其一已經坐實教唆偽造文書，更違反《食安法》第15條第1項第7款規定，難怪中央遲遲不敢交代進口蛋流向。

「農業部涉嫌指示進口裝國產，涉及刑責！難怪陳吉仲高歌離席！」侯漢廷今(20日)在臉書發文指出，今天台中市政府破獲兩家協助農業部代工生產冷凍殺菌液蛋的廠商，將大量進口蛋代工生產後，標示產地為「台灣」再交付畜產會，明顯涉及偽造文書以及違反《食安法》相關規定。

侯漢廷強調，然而業者卻發出聲明明確指出，他們只是協助代工，原料全部都是畜產會提供，成品也由畜產會自行裝運離廠，並不知道後續流向。此外，業者之所以會更改標示產地，也是因為「接獲指示」，甚至對方還提供樣張以供參考！

「能夠指示業者更改產地的，不是農業部、就是畜產會！」侯漢廷指出，倘若一切屬實，農業部或畜產會其一已經坐實「教唆偽造文書」，更違反《食安法》第15條第1項第7款規定，目前已全案移送檢調偵辦。

侯漢廷直批，難怪中央遲遲不敢交代進口蛋流向，原來自己正在偷天換日，把進口蛋變成國產蛋後流入市面，遭殃的只有不知情的百姓！