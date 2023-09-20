社子島地區長達50餘年，受限於民意及防洪計畫，始終未能實施都市計畫，阻礙當地發展，也讓居民長期受到委屈，不過目前僅剩最後一哩路「區段徵收計畫」待內政部核定實施；台北市地政局表示，目前先規畫引入專案管理團隊整合工程介面，逐步實現社子島未來願景。

地政局表示，為改善社子島地區發展問題，北市府一直以認真嚴謹的態度面對，並以最大誠意研擬情理法兼顧的可行方案，立志以「居民公平合理負擔、共享開發成果及保障居民戶戶安置」為目標進行規畫。

地政局說，為解決諸多工程界面並落實未來社子島工程願景，北市地政局土地開發總隊委託辦理的「台北市士林社子島地區區段徵收工程第一階段專案管理及專案住宅工程規畫委託技術服務案」，已於本月19日決標，盼借助業界專案管理PCM（Project and Construction Management）團隊專業協助，導入專案管理、專案住宅工程規畫及公共溝通等面向持續努力，進行未來工程介面整合，將社子島開發的腳步持續向前推動。

地政局指出，為積極推動社子島開發案，北市府將持續與內政部保持緊密溝通及審議區段徵收範圍、抵價地比例，並持續精進拆遷補償安置計畫，落實戶戶安置保障居民權益，同時社子島相關工程方面也取得顯著進展，除已完成公共工程整體規劃外，並即將啟動專案住宅規劃，以逐步實現社子島未來願景。