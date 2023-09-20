泰國議會將再次推動立法以管控大麻使用，把大麻侷限於醫療和研究用途。據《路透》報導，泰國執政聯盟的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）議員沙立特邦（Saritpong Kiewkong）20日在國會告訴記者說，「要加倍強調的是，大麻將用於醫療目的和研究…目前沒有政策准許大麻用於消遣。」

事實上，泰自豪黨是率先倡議大麻無罪化的政黨。泰國政府去年6月將大麻從毒品清單中除名後，泰國民眾開始廣泛種植和銷售大麻，曼谷和觀光勝地相繼出現許多大麻銷售點。不過，泰國國會尚未立法管制大麻，因此大麻目前處於無管制狀態，引發青少年濫用大麻等社會問題。

為了加強管制，泰國議會研擬立法，針對濫用大麻制定具體措施，同時管制大麻的種植、銷售和分銷，並嚴格禁止在寺廟、學校和遊樂園等場所銷售大麻，該草案預計需要1年時間才能最終定稿並獲通過。

泰國國會2022年6月一讀通過《大麻與火麻法案》（Cannabis and Hemp Bill），同年9月，下議院卻投票決定推遲二讀，退回特別委員會審議。

新任公共衛生部長崇南（Cholnan Srikaew）堅持禁止消遣用大麻，他上周表示，內閣部門將成立委員會來研究法案細節，以確定是否需要對法案進行修訂；研究報告將提呈內閣，再由內閣定奪。為泰黨籍的總理賽塔（Srettha Thavisin）也表明反對把大麻作消遣用途，但會繼續推行大麻作醫療用途的政策。

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