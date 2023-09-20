台中登革熱病例不斷攀升，目前本土病例已有16例，衛生局於昨（19日）接獲醫院通報登革熱抗原快篩NS1陽性個案，為家住南區50多歲婦女疑因回娘家雲林古坑幫忙農作感染，目前檢體送中央檢驗中，同住家人2人現無不適症狀，衛生單位已要求2人健康追蹤，並評估安排採檢。

台中市衛生局表示，該案為50多歲女性，潛伏期間於8月26、27日及9月9日至雲林古坑，9月14日出現發燒、咳嗽，就醫未改善，18日因症狀持續且出現紅疹，19日至醫院就醫採檢NS1快篩陽性。已通知個案台中市居住所在地的南區公所開設區級指揮中心防治會議，執行居住地及活動地登革熱防治工作。

衛生局長曾梓展表示，依據疾病管制署統計資料至昨日，台中市共有29例境外移入及16例本土登革熱確定個案，如該案經中央判定確診將是第17例。

曾梓展呼籲，國內本土登革熱疫情嚴峻，許多縣市陸續出現本土登革熱個案，台中大里區也出現本土登革熱群聚疫情，請市民朋友務必做好防蚊措施，居家使用紗窗、紗門、夜晚睡覺可懸掛蚊帳，外出時避免蚊蟲叮咬而染疫。