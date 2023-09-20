進口雞蛋食安爭議持續延燒，農業部長陳吉仲19日下午才出面召開記者會，結果沒想到晚間就請辭獲准，同樣請辭的還有畜產會董事長林聰賢。對此，前立委郭正亮20日就表示，「從這件事就產生了一個權力效應，我認為蔡英文真的是被打殘了，因為陳吉仲第一天意外留任，國民黨都暗爽在心，沒想到第二天就翻盤了，那第一天怎麼會被留任？表示蔡英文的意志還在作用，大家都沒去查畜產會，搞不好畜產會裡面有大內幕」，引發討論。

郭正亮20日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「從這件事就產生了一個權力效應，我認為蔡英文真的是被打殘了，因為陳吉仲第一天意外留任，國民黨都暗爽在心，沒想到第二天就翻盤了，那第一天怎麼會被留任？表示蔡英文的意志還在作用，所以蘇貞昌就立刻跳出來，蘇貞昌當然是知道蔡英文主張什麼，隔天新潮流的反彈力道就太大了，會害死賴清德，新潮流對這個斷點的停損是很激烈的」。

郭正亮更點出，「大家都沒去查畜產會，搞不好畜產會裡面有大內幕，因為這搞不好是人家推薦的，然後林聰賢就同意了，搞不好就是新潮流的立委，這裡面可能就有金錢的往來，沒有人知道，我現在就讓你查不到，因為林聰賢也走了」，郭正亮最後更說，「這裡面當然就會有英系的人覺得陳吉仲是個冤大頭，事實上某些人在旁邊笑著數鈔票，事實上他下台，昨天還有一堆1450在挺陳吉仲，因為他們就是不喜歡新潮流」。