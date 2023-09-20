證交所繼因基泰建設未依要求於9月9月召開重訊記者會，處以違約金新台幣10 萬元後，今（20）日再以「內部控制制度多項缺失」開罰50萬元，並要求會計師進行專案審查。

9月7日基泰建設因工程疏失，導致台北市大直街建案周邊民宅塌陷，數百人無家可歸。但基泰卻以資料準備不及為由，沒有即時召開記者會說明，直到事發第4天，董事長陳世銘才現身記者會向外界道歉。

證交所在9月11日派員赴基泰進行內控實地查核，今公布查核結果。證交所指出，基泰建設因基泰大直建案工地施工不慎，導致鄰房坍塌，經查其建案之採購及付款循環、生產循環未能考量實際營運性質建立有效內部控制制度及執行。

證交所表示，因為基泰涉多項缺失，已違反證交所「對上市公司內部控制制度查核作業程序」第9條第2項規定，故證交所處以違約金新台幣50萬元，並函請基泰公司洽非簽證會計師進行內部控制制度專案審查及嗣後確實改善，證交所將持續追蹤其改善辦理情形。