金廈大橋建設推動促進會推動一項議題為「為了提升金門經濟發展，身為一個金門縣民，你是否同意興建金廈大橋？」的公民投票提案，短短兩周內就有734人連署，已超過最近一次縣長選舉選舉人總數的千分之五門檻，也就是611人；該會理事長陳滄江今（20）日下午前往金門縣政府送交連署書，民政處長陳金增代表接受後表示，會將公投議題函送行政院來認定，如果通過才會發交縣選委會，通知提案人進行第二階段連署。

陳滄江指出，金廈大橋的建設對金門的經濟發展至關重要，特別是考慮到金門歷經戰爭的影響，相對於兩岸地區的發展有所滯後。他強調，透過這次的公民投票，希望政府能真正理解金門居民的需求和意願。他也強調，在短短兩周內就已匯集734份連署書，已超過法定的611份門檻，代表了金門鄉親對於金廈大橋建設有著高度期望。

縣府民政處長陳金增表示，第一階段連署人數門檻為最近一次縣長選舉選舉人總數的千分之五，也就是611人，金廈大橋建設推動促進會所送交的700多份連署書看起來是有達標，不過還要送審核。

陳金增說明，公投議案必須屬於地方自治事項才是地方性公投，金廈大橋的議題是否屬於地方性公投，需要函送行政院認定。而若上述程序都通過，接下來就會將此案轉交給縣選委會，進入第二階段，屆時門檻會更高，為最近一次縣長選舉選舉人總數的百分之五，也就是需要達6114人連署。

陳滄江則強調，金廈大橋的興建是金門未來發展的關鍵，不應牽涉政治和選舉，「金門優先、大橋放中間、政治放一邊」經濟發展應該置於首位，金門的未來繁榮才能實現。

陳滄江也回顧了過去兩岸小三通及金廈通水政策的實現過程，並強調金廈大橋的落成將是「金廈新六通」的重要一環，這包括通橋、通氣、通水、通電、通人、通貨，將大大促進金門經濟的發展。

陳滄江最後表示，金廈大橋建設也是展現了普世的民主價值，這次公民投票提案的提交是為金門的民生經濟問題發聲，希望將金廈大橋的建設議題置於政策思考的中心，這一投票將成為金門居民對未來繁榮的重要一步。