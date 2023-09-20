112年國中教育會考6月時公布成績，建中的最低錄取分數為34.6分、北一女的最低錄取分數是33.8分，不過今（20）日有網友仔細檢視後發現，過去算是前5志願之一的北市景美女中，最低錄取分數掉到23.6分，讓他驚呼「花生省魔術？」

鄉民「obrag」今日在PTT八卦板發文，貼出今年國中教育會考基北區各高中最低錄取分數的圖表說，20、30年前的時候，景美女中是一間可以排在北聯前五志願的學校，沒想到如今排名卻掉到一半的位置，讓他感嘆道「物換星移，怎麼現在排名掉那麼多？花生省魔術？」

許多網友看完後同樣認為最新排名與自己印象中的完全不同，驚呼「老人我前陣子知道也覺得很意外」、「基隆女中這麼慘？」、「中崙這麼前面？地點優勢嗎？」、「成淵X打和平追上板中？」、「內湖被一堆超車才真是可撥，反觀建附成松山大同的排序都還是維持」。

有內行人指出，關鍵其實就是交通問題，「景美是因為捷運通車之後雪崩式滑落，當年本來要在校門口開一個捷運出口，結果那排商家激烈抗議反對怕影響生意，商家抗爭成功之後，景美成績斷崖變爛，然後商家也很後悔房價無法起飛」。

其他人也直言「沒捷運，偏遠交通不方便」、「景美遠到跟私立學校一樣要自己出校車」、「其實中段感覺就變成誰地點好就誰分數高」、「第五志願以後很多都選就近高中，新北選板中、松山選中崙、西區選成淵、內湖選麗山」。