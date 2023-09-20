進口巴西蛋疑過期流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲慰留，宮廷大戲造成熱議。陳吉仲19日終於正式請辭，但輿論炸鍋未平息。國民黨立委賴士葆指出，陳吉仲當任期最長的農委會主委7年多，任內發生多項爭議，包括開放萊豬進口、農產品滯銷、農漁產品被拒銷大陸、蛋荒持續一兩年、進口蛋管控失當、併吞沒收農田水利會爭議事件等。以馬政府過去政務官下台的標準來看，陳吉仲真的可以下台好幾次了

「陳吉仲下台的身影不好看，欲去還留，沒有政務官的風骨！」賴士葆今(20日)在臉書發文表示，第一次請辭獲慰留幾天後才真辭，道歉卻不認錯，抨擊所有的指責都是攻擊、抹黑、非事實，顯然他走得很不甘心。其實政務官上台下台為政策負責，不是什麼天大地大的事情。

「以馬政府過去政務官下台的標準來看，陳吉仲真的可以下台好幾次了！」賴士葆指出，他當任期最長的農委會主委7年多，任內發生好多事情。包括開放萊豬進口、農產品滯銷、農漁產品被拒銷大陸、蛋荒持續一兩年、進口蛋管控失當等，更遑論併吞沒收農田水利會的爭議事件。

賴士葆提到，雞蛋爭議太多，並未隨陳吉仲下台人去政息，過去農委會推託不方便給地方政府和立委資料，逼得地方政府自力救濟去稽查，結果很多縣市發現逾期的進口蛋、還有標示未來日期的未來蛋、進口蛋液混合國產蛋標示產地台灣讓學生吃下肚、還有8千萬顆逾期蛋將會銷毀等。

賴士葆直批，陳吉仲說進口雞蛋的政策是正確的，這樣的邏輯論述隱晦不提，是因為前一年多供需失調嚴重的蛋荒，才導致需要全世界去蒐購雞蛋，現在要強化進口雞蛋的政策英明，立論根基根本錯誤，然後再延伸到創造60億的經濟產值，更是荒謬到離譜！

賴士葆強調，因為液蛋業者將進口蛋混合國產蛋標示不實，已經讓雙北學生成為食安受害者，北北基桃中等縣市營養午餐開始禁止使用液蛋確保學生的食安，看到綠營執政的台南、高雄不跟進，令人感慨過去台灣防疫分藍綠，現在食安竟然也因藍綠執政而不同調。看到經濟部次長不捨陳吉仲下台兩度淚灑攝影棚，將一切歸咎於選舉的攻防，顯然蔡政府至今還不清楚何謂民之所欲，更不清楚民怨所在！