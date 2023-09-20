由南韓男星朴敘俊、女星韓韶禧主演的Netflix影集《京城怪物》已於去年10完成第一季拍攝，並預定於今年年底上架播出，不過劇組成員目前也沒閒著，正忙著拍攝該劇集的第二季。誰料，今(20日)卻傳出有劇組人員身亡的消息，而Netflix也對此回應了。

Netflix影集《京城怪物》描述在1945年的春天，兩位視生存為全部的年輕人，對抗怪物們的故事，而該劇集的第一季已經殺青，並預定於今年12月上線播出，主演群們除了有朴敘俊、韓韶禧外，還包括秀賢、金海淑、趙漢哲、以及在《魷魚遊戲》中展現精湛演技的魏嘏雋等多位實力派演員，俊男美女的搭配使該劇尚未播出，已讓粉絲們具有不低的期待。

誰料，據韓媒《明星新聞》獨家報導，正在拍攝《京城怪物》第二季的劇組成員中，有一名道具組的工作人員不幸離世，不過目前尚未知曉確切死因，而警方目前已經委託國立科學搜查研究院 (National Forensic Service)進行屍檢，以釐清確切死因。

另外，Netflix方對此憾事表示：「我們對此深感悲痛，為故人祈求冥福，也向家屬表達深切的哀悼之意。」並補充指出：「目前Netflix方正與製作公司正在進行密切溝通中，以便能確實掌握並解決相關情況。」