南韓警方周三（20日）表示，一名駐韓美軍士兵涉嫌透過軍用郵件自美國走私大麻至南韓吸食、販售或分銷，已遭到警方逮捕，另有2名女子也遭逮，轉賣對象包括南韓2處美軍基地駐軍。

綜合韓聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，南韓京畿道平澤市警方說，遭到逮捕的這名美軍士兵現年24歲，被控於去年2月至今年5月之間違法輸入350毫升的合成大麻（synthetic cannabis），並與2名女子一同吸食、向駐韓美軍與其他人士販售分銷。這名被捕的美軍派任地點是平澤市美軍基地韓福瑞營區（Camp Humphreys），位於首爾以南約61公里處，這是美國境外規模最大的美軍設施。

平澤市警方表示，接獲美國美國陸軍刑事調查指揮部情報後，今年5月進入平澤市韓福瑞營區、東豆川市凱西營區（Camp Casey）2處美軍基地與其他場所緝毒。警方影片顯示，有多名男女在住宅建物內當場就逮上銬。

南韓京畿道平澤市警方宣布一名駐韓美軍士兵因走私、吸食、轉售合成大麻遭到逮捕。

合成大麻與電子煙液體難以分辨，這名美軍使用塑膠容器盛裝合成大麻走私入境，到手之後多由上述2名女子與另5人售予駐紮於平澤市、東豆川市的美軍成員，東豆川市位於首爾以北約41公里處。警方指出，這名美軍士兵把合成大麻先賣給菲律賓女嫌，她再轉賣給南韓女嫌與其他美軍士兵。

上述2名女性各為南韓人與菲律賓人，均因販毒被捕，並已移送負責調查的檢方偵辦。此外，還有17名駐韓美軍已因涉及購買、販賣違禁品等罪嫌被捕送檢，並未拘留。

南韓警方從本案多名嫌犯查獲販毒收入1萬2850美元（約新台幣41萬元）現鈔、80毫升合成大麻、27個電子煙裝置等物品，警方規劃循線持續調查其他美國士兵、美國境內涉嫌寄發毒品者、走私途徑。警方表示將與駐韓美軍當局合作，以防止濫用軍事郵件運毒的犯行。

娛樂用途的大麻在南韓仍屬非法，南韓社會、文化均視毒品為禁忌，罰則嚴厲，使用或持有大麻最高刑期5年。罰金上看5000萬韓元（約台幣120萬元）。

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