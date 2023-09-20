進口蛋風波越演越烈，農業部長陳吉仲請辭獲准。根據一份最新網路民調針對「你覺得陳吉仲火速離職，關鍵是⋯⋯」調查，高達74%的網友認為，「長官說先辭避(再)風(升)頭(官) 」。

根據東森新聞《政治仙知道》今(20日)針對「你覺得陳吉仲火速離職，關鍵是⋯⋯」進行網路民調，截至20日晚上9點，共有1萬人投票。有74%的網友認為，長官說先辭避(再)風(升)頭(官) ；17%的網友認為，民進黨內派系捅刀；8%認為，在野黨和媒體汙衊、抹黑；1%其他。

網友紛紛表示」「肯定是比現在部長高薪且事情少的董座」、「未必是高官，但一定有董事位置！(因為很懂事) 」、「避(再)風(升)頭(官)的機率非常高，很有可能是坐領乾薪的董座」、「一切為了總統選舉」、「沒事啦，很快就回來」、「辭就是升」、「左手請辭，右手再另外給他一個職位」。

也有網友認為，「立院要開議了，先走為妙」、「愛做官又不會做，不要去誤人子弟」。