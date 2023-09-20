基泰建設造成鄰房下陷，台北市都發局20日晚間將辦理「房屋損壞鑒定結果結構是否安全」說明會。基泰楊姓主任稱，將配合市府指導做事。發言惹火都發局長王玉芬，她怒罵，發言請謹慎，「我現在是做你做不到、沒有做、你應該做的事情，不是嗎？我也很火大。」

基泰楊姓主任在會議開始後1小時多、表定結束前5分鐘現身。到場後道歉表示，將配合市府指導做事。

王玉芬大罵，基泰近日致電詢問住戶合建，之前總經理馮先勉還說要退到第二線，由市府主導，但基泰從來不在第一線，對於市府的要求還推託。發言請謹慎，基泰其實早就該主動進來協助，目前提供安置復原的1億元其實也沒有多少，「我現在是做你做不到、沒有做、你應該做的事情，不是嗎？我也很火大。」

她說，房屋下陷時她就在現場，工地坍塌時的聲音就像爆炸聲，她逃離後就看到房屋傾斜，立刻下令擴大疏散附近住戶，要救災又要保護同仁。且當天只有工地主任在現場，多次要求後馮先勉終於出現，但一下後又不見人影。

王玉芬表示，她至今幾乎每天都有去現場，盡力協助，未來也會持續做下去。天天都在看氣象報告，擔憂下雨影響，發生地震，則要請現場同仁趕快進行觀測。

她也向居民道歉，可以理解住戶對都發局的怒氣，但同仁依法行政，若有不法，檢調一定不會放過。

對此，住戶不但給予王玉芬掌聲，更怒罵基泰，「基泰派主任又不能代表一切」。