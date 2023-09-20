天后李玟（CoCo）7月驟逝後，死因至今仍受到關注，而她生前和大16歲的老公Bruce（樂裕民）的婚姻狀況，也被認為是原因之一，現更有兩人婚內協議內容曝光，不僅爆出Bruce需把價值新台幣6億的豪宅給李玟，離婚的贍養費更是高達美金5千萬（約台幣16.2億元），不過離婚程序至今沒辦成，Bruce等於省下這筆錢。

據《鏡週刊》報導，李玟今年1月申請離婚，原本7月要辦離婚手續，不過她仍無法接受離婚一事，因此離世後手續仍未完成，因此Bruce還是李玟老公，他也不用支付台幣16.2億元的贍養費。

此外，原本Bruce支付16.2億元之前，還需負責李玟所有合理財產維護費用，還有在婚姻存續期間，相同水平的其他家庭和個人生活所需等，不過現李玟過世後，Bruce也因此可以省下一大筆錢。

其實，今兩人婚內協議內容被爆出，Bruce在2017年就認出軌，本來答應會分手，但還是和小三藕斷絲連，協議指出如果Bruce再犯，導致婚姻破滅，李玟就可以得到價約新台幣6億的豪宅，不過Bruce卻改口否認出軌，似乎就是不想把豪宅賠給李玟，而李玟離開後，此事就沒有下文。