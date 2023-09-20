進口蛋爭議爆發後，農業部長陳吉仲請辭下台，不過風波仍然不斷延燒。一位網友擔心自己吃到壞蛋，表示「今年中秋節，決定不吃蛋黃酥了」，貼文曝光後遭到網友罵翻，因為其實蛋黃酥使用的是鴨蛋而非雞蛋。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文宣告，「今年中秋節，決定不吃蛋黃酥了」，原因則是蛋黃酥的蛋黃有可能使用到壞蛋的蛋黃進行製作，最後原PO也警告其他會吃蛋黃酥的人要小心。

對此，許多人紛紛回應，「有夠腦，不知道用鴨蛋？」、「雞蛋鴨蛋都不會分，笑死」、「蛋黃酥裡面是鴨蛋，但是表層黃色的部分是塗抹雞蛋液的喔！」、「雞蛋跟鴨蛋差很多」、「看來你是吃到壞蛋所以腦也壞了」、「我不確定是不是用壞蛋做的，但可以肯定你是蠢蛋」。

而原PO經過網友們提醒後緊急修改文章，聲稱因為蛋黃酥表皮會刷上雞蛋液，有可能用到壞蛋蛋液，同時也指出「誰敢保證不會有不肖業者用雞蛋混充鴨蛋？」，不過網友們認為，原PO一開始就是在說，可能吃到包有壞蛋的蛋黃酥，他修改內文、改口蛋黃酥皮刷雞蛋液可能用到壞蛋只是在狡辯。