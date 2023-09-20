112年中華民國國慶「空中預演」即將到來，總統府今晚表示，今年國慶日，國軍預計出動UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD契努克運輸直升機、勇鷹高級教練機及AT-3雷虎教練機，飛越總統府上空，傳遞國軍守護國人的精神。明天上午6點至6點半，以及未來幾天的清晨將有預演，提醒大家「聽到引擎聲不用緊張！」

前兩年兩岸情勢緊張，國軍在國慶日前預演，因時值清晨，不少民眾在睡夢中被驚醒，以為是「阿共仔打來了」，不少群組也紛紛詢問「到底發生什麼事？」為免造成民眾驚嚇，近年預演前都已先行告知大眾。

總統府今晚透過臉書和網路社群平台提醒，國慶「空中預演」即將到來，為了讓國慶活動圓滿順利，從明天開始到國慶日，國軍的弟兄姊妹將有部分時段進行空中預演及訓練，用戰機與直升機的引擎轟隆聲，向大家說早安。「大家聽到引擎聲不用緊張」。

今年參與的機型有：UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD 契努克運輸直升機、勇鷹高級教練機、以及AT-3雷虎教練機。為了讓空中操演順利，國防部將進行「航線空勘」，以及「半兵力、全兵力」訓練。

總統府也邀請大家屆時望向天空，一起為中華民國國軍加油打氣，「當上空機隊操演飛越上空，我們一起為國軍們喝采！」

今年國慶空中預演及訓練時段為：

9／21(四) 06：00-06：30

9／23(六) 06：00-06：30

9／26(二) 05：50-07：15

9／28(四) 05：50-07：15

10／4(三) 05：50-07：15