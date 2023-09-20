台中有2業者以進口蛋製液蛋產品卻標台灣，全案移送檢調偵辦。食藥署今天表示，液蛋未改變本質，不屬於食品加工的「實質轉型」，依法應參照比例多寡，依序註明所有產地。

台中市政府衛生局今天查獲2家液蛋製造廠，使用進口蛋製成產品，產地卻標示為台灣，到7月底才改為來源進口國；全案移送檢調偵辦，釐清假冒產地產品數量及流向。

農業部次長陳駿季今天稍早出席活動後受訪時表示，雞蛋變成冷凍液蛋，過往認為屬於食品加工的「實質轉型」，製造地可標示為台灣，後來詢問衛生福利部食品藥物管理署，似乎不適用實質轉型，所以7月多通知加工廠調整。

食藥署晚間發布新聞稿指出，液蛋產品是殼蛋僅經洗蛋、挑選、打蛋、分離、殺菌及包裝等製程，根據財政部與經濟部會銜公告「進口貨物原產地認定標準」第7條第3項，未改變食品本質，非認屬實質轉型，原產地標示應依其原料來源國標示之。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪時數度強調，食品安全衛生管理法沒有改過，液蛋沒有經過實質轉型，雖然蛋液打在一起，但不可僅寫台灣產地，必須參照比例多寡，依序註明所有產地。

他進一步說明，所謂實質轉型就是要改變食物本質，最簡單的理解方式就是把生蛋做成滷蛋、米煮成飯、生雞腿做成滷雞腿，當然也有其他不是把食物煮熟的作法。

至於實質轉型的食品是否要標示原料原產地，林金富表示，將持續蒐集意見進行研議。

食藥署補充，如以進口殼蛋為原料，則液蛋產品標示進口來源國；如有混合多個國家的進口殼蛋為原料，則液蛋產品標示依據含量多寡，依序標示。

此外，食藥署19日起連3天與農業部合作，針對雞蛋洗選業者進行聯合輔導，加強標示正確、文件保存及倉儲管理，截至今天共計出動38人次，完成12家雞蛋洗選業者輔導；另外已完成全國13家倉儲/物流業者輔導，現場逾期或未逾期的蛋品均有明確標示或專區存放。（編輯：陳政偉）1120920