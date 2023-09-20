根據緬甸國營媒體今天報導，緬甸軍政府已請求中國協助實施一個新的數位身分識別系統。批評者認為，與此系統有關的人口普查將被用於加強監控反對者。

緬甸軍方指稱，前文人政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所屬全國民主聯盟（National League for Democracy）贏得的2020年大選普遍存在舞弊情事，以此合理化2021年2月發動的軍事政變，但是沒有提出事實根據。

法新社報導，中國是緬甸軍政府的主要盟友和武器供應者，擁有一個龐大的全國性監控網路，表面上稱出於安全目的，收集中國公民的大量資料。

緬甸國營媒體報導，軍方領導人計劃推出一套數位身分識別系統，將收集「10歲及以上公民的生物特徵識別資料」。

根據國營媒體「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar），緬甸移民部長和數位登記部門負責人本週稍早訪問了中國。

報導提到，緬甸移民部長向中國官員介紹在明年全國普查前，預計於下月試辦的人口普查，並請求「中國在實施數位身分識別系統方面提供合作」。

代表團還訪問了位於北京的公安部，「緬甸環球新光報」報導，代表團在那裡「瞭解部門的業務，包含安全設備的生產和國民身分證的發放」。

批評者認為，緬甸軍政府會利用這項普查來加強監控反政變人士，包括數以千計因參與抗議而還未返回崗位的公務員、醫師和老師。

根據聯合國（UN）統計，自政變以來，暴力行動使緬甸目前有超過160萬人民流離失所。

緬甸軍政府表示，在舉行新的選舉之前必須完成全國普查，並暗示選舉可能在2025年舉行。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1120920