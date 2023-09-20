距離2024總統大選時間越來越近，根據《菱傳媒》20日公布「2024總統大選」最新網路民意調查結果，數據顯示民進黨賴清德以42.52%持續領先、民眾黨柯文哲以24.23%排第二、國民黨侯友宜則以22.25%排第三。其中侯友宜7、8、9月一路上升，本次在年輕女性支持度也有斬獲。對此，前立委郭正亮20日就表示「我覺得那個不是特別什麼議題，就是侯友宜最近他有一些政見，也可以廣義推到社福政見、巴氏量表」，引發討論。

根據該份民調數據顯示，從年齡層來看，侯友宜在20歲至29歲女性支持度上升2.01個百分點，是本次上升最多的族群，不過在過往被視為基本盤的60歲以上族群中，女性下降1.87個百分點。

在20日的中天節目《綠也掀桌》中，對於侯友宜的年輕女性支持度怎麼出來的？郭正亮表示「我覺得那個不是特別什麼議題，就是侯友宜最近他有一些政見，也可以廣義推到社福政見、巴氏量表」，郭正亮更強調，「訪美如果沒有經過刻意的文宣塑造，一般老百姓是沒有感覺的」。

郭正亮更提到，「侯友宜這波訪美，國內曝光度完全被蓋過，因為他沒有很大的轉內銷動作，加上雞蛋事件非常容易佔版面，所以侯友宜的鏡頭不會不斷地被重播，就被蓋掉了」，郭正亮最後更坦言，「這事實上就是侯友宜有點運氣不好」。