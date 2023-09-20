啦啦隊女神宣布閃婚 「找到對的人」曝光老公帥氣正面照

Passion Sisters啦啦隊員Peggy（黃沛祺），從2017年就加入啦啦隊，至今已有6年，2019年時曾擔任副隊長，是許多棒球迷熟悉的面孔，今（20）日她無預警宣布結婚了，重磅喜訊令許多夥伴和粉絲湧入祝福，男方的資訊也隨之曝光。

Peggy今（20）日在Instagram公開喜訊甜喊：「老公～生日快樂」，並透露「分享我的喜悅給大家，我找到我人生的神隊友了」，她誇讚對方「三觀一致，相處起來很安心舒服，原來跟對的人在一起，會一起變回小孩是真的」，照片中Peggy手持捧花，身上穿著白色兩截式套裝，造型端莊中帶點輕鬆，她先生帥氣英挺，兩人在戶政事務所內紀錄下甜蜜時刻，雙方的母親都有到場祝福，場面相當溫馨。

貼文一出，隊友峮峮留言「真是太棒了偶也愛你貼心小沛」，倪暄祝賀「天啊恭喜」，籃籃表示「什麼！我的天」，顯然這段戀情先前沒對太多人說明，愛得很低調，不少粉絲也送上祝福「一定要幸福」、「恭喜親愛的Peggy」、「太替妳開心了」、「要幸福唷～」、「遇到疼妳的人最棒了」、「這個好女孩～值得大家的祝福～很開心妳找到契合的另一半」、「祝福Peggy幸福快樂，永浴愛河」。

Peggy身材勻稱，過去曾在中信兄弟官方頻道發過腹肌訓練的影片，動作相當標準，不難看出私下花許多時間維持運動習慣，她也曾任活動主持，相當多才多藝。