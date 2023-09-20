進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲昨日請辭獲准，立法院長游錫堃今在臉書發文，表達惋惜，同時敬佩其政務官風範，游錫堃指出，陳吉仲是一個支持有機農業、重視生態環境，綜理農業發展有為有守的部長，未來相信陳不管在哪裡，仍會以不同的身份，一同為台灣這片土地持續的努力。

游錫堃表示，2018年「仰山基金會」力推7年的「有機農業促進法」通過，隔年實施，匆匆已逾四年，在陳吉仲的努力下，台灣有機耕種進步很快，面積由9000公頃增加到1萬9000公頃，占全國耕地面積1.9％，遠遠超過世界平均的1.2％，在習慣使用「慣行農法」的亞洲地區，成績數一數二。

另外，有機鄰田交叉汙染的問題，一直是有機農業推行上，長期困擾著有機農友的一大問題，對此陳吉仲力推有機農業促進區的開發，除有效改善交叉汙染的問題外，也讓有機農業得以集中且大規模的生產，並形成產銷並重、互助互益的有機聚群。在陳吉仲大力支持下，目前已完成三處促進區的開發，也顯見有機農業的持續進步。

游錫堃說，在中共打壓的外交困境下，陳吉仲也力闢海外巿場，積極促成台灣與國際的雙邊有機同等國協定簽署，推動農業外交，目前包括美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭、印度等6個國家皆已完成簽署。除了為台灣的有機農產品建立新的對外貿易管道外，也避免受到中共的掣肘，讓世界看到台灣優秀的有機農產品。

游錫堃強調，對於陳的離任，他感到非常惋惜，陳任內諸多政策，皆在為台灣建立一個安全、永續的農畜環境，其勤勉與專業，儕輩少有望其項背的。