新竹市政府近期爆出都更案加速爭議，名嘴李政皓質疑市長高虹安上任後，火速通過寡婦樓都更案、昇益合建都更案、水源自辦農村社區土地重劃，涉及圖利建商、對價關係。新竹市政府秘書長張治祥則率市府一級首長開記者會，拿出9張圖卡詳列出3起爭議案件的正確時間序，一一澄清。張治祥曾任柯文哲的北市府地政局長，也是柯介紹給高虹安的人才之一，當時柯也自豪說「我的局處長太優秀」。民眾黨副秘書長許甫也大讚張治祥「真是厲害」。

張治祥今率新竹市都發處長翁義芳、地政處長何憲棋、環保局長江盛任、文化局代理局長李欣耀召開記者會，澄清寡婦樓都更案、昇益合建都更案、水源自辦農村社區土地重劃均在林智堅前市府時期即啟動，無所謂凍結一事，市長高虹安上任後，新市府均依法行政，呼籲特定名嘴、民代之不實抹黑指控適可而止。

張治祥也在記者會上拿出9張圖卡說明，寡婦樓都更案是國防部主導，委託內政部營建署發包給理銘開發，理銘開發分配權值約8.3億元；昇益合建都更案為地主100%同意合建都更案，與竹市其他的合建都更案審查時程基本一致。針對水源自辦農村社區土地重劃的爭議，張也指出，高虹安上任後迄今從未核定任何自辦重劃案。

民眾黨副秘書長許甫今也在臉書發文說，「有心人丟三個案子，混淆視聽。火速上陣透過圖卡，有理有據的說明。張治祥秘書長真是厲害!」網友也讚說，「張治祥秘書長是資深公務員..也跟阿北在北市府共事過..讚啦」、「民眾黨該告就告，老是只澄清說明無法嚇阻」、「正面對決就對了！不要讓議題發酵過夜」。

張治祥曾任柯文哲的北市府地政局長，處理社子島開發的主要推手，去年縣市長選舉後，柯文哲搶在台北市長蔣萬安之前先替高虹安徵詢張治祥意願。柯文哲當時曾自豪說，「我的局處長太優秀」，並指出張治祥公務員資歷完整，包含財政、土地開發、社子島開發，且當過台中市、台北市地政局長，以前在郝龍斌時代擔任財政局副局長，有廣泛經驗能勝任秘書長。

市長高虹安晚間也在臉書發出市府新聞稿及說明圖卡，強調抹黑不代表正義 ，不容真相被造謠掩蓋。