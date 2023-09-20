基泰大直工地晚間再度下沉！建管處緊急派員監測 21:452023/09/20 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市中山區大直街「基泰大直」工地7日晚間發生重大公安事故，造成鄰近民宅嚴重龜裂下陷。（示意圖／中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大直民宅陷地案的事故現場今(20)晚傳出再次發生下沉，據了解是工地基地發生下沉狀況；建管處指出，目前現場發生稍微的下沉，已派員到場觀察，沒有影響到周邊道路以及民房，後續進一步動作要再待評估後決定。 蔣市府首位局處首長遭拔官 觀傳局長陳淑慧轉任參事曝心聲 東區成回憶！他見晚上「整片黑壓壓」網曝人潮轉戰2地 信義、大直塌陷都是「連續壁」出包！監委籲北市府列勘驗重點 #台北市 #中山區 #大直 #陷地 #下沉 也許您會感興趣 推薦閱讀 不要「壞蛋」！ 蔣萬安：中央資料不給或沒給齊就開罰 17:552023/09/19 生活 北市赴杭州亞運開幕沒票進場 林奕華：各縣市都一樣 17:002023/09/20 生活 景美女中、台師大拔河聯隊 世界盃錦標賽奪4金1銀 13:062023/09/19 體育 信義區吃喝、聽爵士新去處！ 創意料理餐酒館從早開到凌晨2點 21:372023/09/20 生活 柯文哲稱《損鄰規則》修嚴 議員批：睜眼說瞎話 12:252023/09/19 政治 清查北市184件建築工地 11處違規暫停施工名單未公開 10:272023/09/19 生活 再推無紙E化服務 台北市地政局多點增設櫃員機 15:302023/09/19 生活 義美也用到巴西蛋！藍議員轟農業部讓「中秋走味」 16:272023/09/19 政治 證交所出重拳！再罰基泰50萬並要求專案審查 原因曝光 21:182023/09/20 財經 農業部稱已給進口蛋資料 北市不滿：今才收到且僅有業者名單 20:092023/09/19 生活 許淑華出招改善行人地獄！ 網友全讚爆：最認真 13:162023/09/20 政治 台北市注意！ 文山區登革熱病例再＋1 曾有台南活動史 18:322023/09/20 生活 基泰受災戶說明會辦在區公所 住戶：根本就是找碴 14:562023/09/20 生活 基泰稱配合市府指導 都發局長火大飆罵：我現在是做你該做的事 21:312023/09/20 政治 公共藝術變電影 《環南時候》首映發掘魔幻萬華 20:552023/09/20 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。