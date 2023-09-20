大直民宅陷地案的事故現場今(20)晚傳出再次發生下沉，據了解是工地基地發生下沉狀況；建管處指出，目前現場發生稍微的下沉，已派員到場觀察，沒有影響到周邊道路以及民房，後續進一步動作要再待評估後決定。

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