立法院長游錫堃與立委、國務事務處和僑委會今(20)日接見加拿大地區台灣商會CPTTP訪問團，游錫堃感謝台商在海外長期打拚，並強調我國積極加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，雖然中國大陸也在明年遞件申請，但恐難符合CPTPP設定的高標準，台灣很有機會能夠入會。

游錫堃今與立委溫玉霞、邱臣遠和國際事務處長林晨富及僑務委員會副委員長阮昭雄等人，接見該訪團，感謝台商對台灣經濟、投資環境和對外關係的貢獻。游錫堃表示，回顧疫情期間，我國在疫情管控、經濟表現及台美關係等層面都有良好的進展。

游錫堃提到，加入CPTPP是我國政府積極推動的重要政策目標，我國從2021年9月22日向協定保存國紐西蘭正式遞件後，不斷尋求所有成員國的支持，不少會員國對台灣的入會申請表達善意，明年CPTPP輪值主席國為加拿大，我國積極爭取必會有所回報。

對於中國大陸也遞件申請，游錫堃說，中國大陸恐難以符合CPTPP針對勞動權益、環保、智財權保護及開放市場所設定的高標準，因此台灣很有機會能夠入會。

邱臣遠說，立法院成立「立法院推動台灣加入CPTPP策進會」，就是為台灣日後入會作好準備，他也建議，立法院委員及新設置的國際事務處可透過「二軌外交」方式，來對CPTPP會員國進行遊說，另一方面委員也可負責與國內選民溝通，爭取民意支持。

該訪問團表示，CPTPP的前身還是「跨太平洋夥伴關係協定」(TPP)時，加拿大就是主要會員國之一，主導初始建置架構，此次回台主要是向政府請益相關政策，以利商會規畫後續推動策略參考，先前台灣商會已參加二次國會叩門之旅，推動台加簽定「投資促進及保障協議」，目前該協議也進入最終談判階段，下階段會全力推動我國加入CPTPP。