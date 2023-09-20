台中市清水區海風段保安林地遭丟棄大量廢棄物，兩嫌涉違反《廢棄物清理法》移送法辦。（林業署台中分署提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水區海風段保安林地遭丟棄大量廢棄物，兩嫌涉違反《廢棄物清理法》移送法辦。（林業署台中分署提供／陳淑娥台中傳真）

近年來林地遭傾倒廢棄物案件頻傳，台中市清水區海風段1217號保安林地內4月間遭丟棄大量廢棄物，警方查出清潔公司徐姓老闆及邱姓員工涉違反《廢棄物清理法》，9月8日全案移送，兩嫌恐面臨1年以上5年以下徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

林業保育署台中分署表示，海風段1217號保安林地內的大量垃圾，明顯可見有拆除裝潢工程及一般廢棄物，如空調設備、隔熱泡棉、便當盒、電風扇、鍋碗瓢盆、汽車座椅等無奇不有。

森林護管員當時立即拍照存證，並爬下約2層樓高坡地，掩著臭味，一連2天在垃圾堆裡尋找跡證，終於有收穫，並移交保安警察第7總隊第5大隊東勢分隊追查。警方查出清潔公司徐姓老闆及邱姓員工涉違反《廢棄物清理法》，訊後全案已送辦，兩嫌恐面臨1年以上5年以下徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

台中分署指出，為遏止隨意傾倒廢棄物於林地內歪風，維護自然環境並維持國土保安功能，該分署特別歸納出轄內傾倒垃圾熱點，包含清水地區海風段1217地號、甲南段196地號及高北段56地號等13處，於熱點設置監視器，同時加強派員巡視，並與警方密切聯繫互相支援協助，也配合台中市環境保護局加強監視器密度，以防杜非法棄置垃圾。

台中分署表示，經多管齊下合作查辦，今年已有15件立案調查，其中4件已依《森林法》裁處6萬元罰鍰，並有多件涉及事業廢棄物或有毒廢棄物則依違反《廢棄物清理法》移送地檢署偵辦。