中國大陸外交部網站20日消息，中國大陸、俄羅斯、蒙古國當地時間19日在莫斯科舉行三國安全事務高級代表會晤。中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅，俄羅斯聯邦安全會議祕書派特魯舍夫、蒙古國家安全委員會祕書長恩赫巴亞爾出席。王毅指出，中方願同俄、蒙一道，立足東北亞、胸懷全世界，共謀深化合作的有效路徑，共促地區繁榮穩定，共用區域發展成果。共同維護地區安全穩定。

王毅說，東北亞是當今世界最具活力的地區之一，也是全球安全熱點集中的地區之一，蘊藏重要發展機遇，也面臨嚴峻挑戰。作為地區重要國家，中俄蒙是休戚相關的友好鄰邦，守望相助的友好夥伴，新形勢下加強三方合作具有先天地緣優勢和深厚傳統積澱，符合三國共同利益，也有助於凝聚區域發展共識。中方願同俄、蒙一道，立足東北亞、胸懷全世界，共謀深化合作的有效路徑，共促地區繁榮穩定，共用區域發展成果。

王毅表示，去年上海合作組織撒馬罕峰會期間，中俄蒙三國元首成功會晤，達成重要共識，為三方下步合作指引方向。要繼續發揮元首外交戰略引領作用，深化政治互信，充分發揮互補優勢，加快推進中俄蒙經濟走廊建設，為三國人民帶來更多福祉。

派特魯舍夫表示，三國在重大國際和地區問題上有著相近立場，將共同抵制外部干涉、防範顏色革命，堅持多邊主義，建立公正合理的國際秩序。恩赫巴亞爾表示，發展與中、俄兩國睦鄰友好合作是蒙方外交首要方向，蒙方反對單極格局和以意識形態畫線，願同中俄繼續鞏固政治互信，將三方合作打造為區域合作的典範。

三方高度評價迄今合作成果，同意進一步密切協作，共同維護地區安全穩定。

三方將共同落實三國元首重要共識，以第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇為契機，加強「一帶一路」倡議同歐亞經濟聯盟和「草原之路」倡議對接，深化互利合作、加快共同發展。

三方認為此次會晤為三國戰略合作增添了新的內涵，將探討會晤機制化安排。