捷克總統帕維爾美東時間19日於第78屆聯合國大會發表演說，公開關切台海情勢聲援台灣，譴責中國大陸加劇台海緊張局勢的軍事行動以及對南海夥伴的不友善行為。對此，外交部表示，樂見民主夥伴持續以實際行動力挺台灣，我國將持續與捷克等理念相近夥伴深化合作，共同因應中國大陸的挑戰與威脅。

外交部指出，帕維爾總統在演說中提及台海議題，並譴責中國大陸加劇區域緊張情勢，指出在亞太地區，捷克是積極且可靠的盟友和夥伴，合作一詞必須是我們在該地區共同努力的關鍵。

他譴責中國大陸加劇台海緊張局勢的軍事行動以及對南海夥伴的不友善行為，認為任何爭端或具爭議的議題都必須和平解決，「該地區任何潛在的武裝衝突都將對全世界帶來負面影響」。

對此，外交部表示，樂見民主夥伴持續以實際行動力挺台灣；我國將持續與捷克等理念相近夥伴深化合作，共同因應中國大陸威權主義對國際民主陣營構成的挑戰與威脅，維護國際體系的自由、和平與平等原則，捍衛全球民主社會所堅守的核心共享價值。