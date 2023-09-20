台中市和平區雪山坑環線步道位於桃山部落，觀旅局規畫沿泰雅族人既有狩獵獵徑，逐步建置總長2.6公里步道，其中第1期約400公尺將於10月竣工。市長盧秀燕20日表示，和平地區有特殊地景風貌，盼透過市府建設，帶動大安溪流域地區觀光產業，讓原住民文化得以宣揚與傳承。

為期2天和平專案今展開，市長盧秀燕指出，雪山坑環線步道位於桃山部落，鄰近著名觀光景點巨人之手，步道分兩期建置，此次視察是第1期工程，經費1500萬元，觀旅局已開始規畫第2期，經費預計5000萬元，步道建置後將可吸引遊客，帶來觀光成效。

盧秀燕強調，市府在建置步道過程中也會聆聽地方意見，工程工法會貼緊山林自然生態，符合當地景觀，並完善規畫安全設施。

觀旅局指出，目前規畫「雪山坑環線步道」總長約2.6km，位於自然原始林，第一期工程步道總長約400m，以木棧道、原木階梯等木作設施，交錯串聯當地打卡景點「巨人之手」及特色櫸木「櫸木四兄弟」，以減量設計、環境永續方式建置步道。

未來第二期工程將進一步串聯周邊，如山蘇森林、櫸木林及楠木林等既有生態景點，打造充滿自然生態及原住民歷史文化的登山步道。

觀旅局表示，和平地區是市府發展登山步道的主力區域，包含2018年底完工雙崎部落埋伏坪步道、今年3月剛新建置完成的環山獵人步道，現更積極於桃山部落建置雪山坑環線步道，創造多個以部落文化為主軸的觀光旅遊景點，使和平地區觀光資源更加完整。