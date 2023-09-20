副總統賴清德副總統今晚間出席「第31屆中華建築金石獎頒獎典禮」，賴清德期許得獎者及企業，能協助政府共同達成，一起推動都市更新，共同努力達成2050淨零轉型目標，並妥善規畫滿足高齡化社會對房屋的需求，帶動國家及社會的進步三項目標。

賴清德致詞時表示，非常高興再度受邀出席「中華建築金石獎頒獎典禮」，他要代表總統恭賀每位得獎者，能獲得此歷史悠久且具代表性的獎項，非常不容易。而主辦單位31年如一日，秉持「品質、品牌、品味」三大訴求，促進建築界的進步，對社會的貢獻非常大，他也代表總統向主辦單位表達敬意。

賴清德指出，他曾多次出席金石獎頒獎典禮，擔任副總統以來，更是每年都參加，因此對金石獎很有感情，也知道評審過程非常嚴謹，每位評審都是望重一方的建築業先進，能夠獲得他們肯定的得獎者們真的很不容易。

賴清德認為，經過多年的發展，台灣建築業有長足的進步，我們對建築的要求已不僅是遮風避雨或外觀美麗，還講究永續、健康、智慧等，帶給國家及社會很大的進步動力。

賴清德說，期許各位得獎者及企業能協助政府共同達成幾項目標。第一，全台灣有約400萬戶屋齡超過30年的房子，存在安全方面的顧慮，尤其老房子很少有電梯，年紀大的長輩出入不易，希望大家能跟政府合作推動都市更新，不僅解決房屋老舊的安全問題，也能帶動內需經濟發展。

他指出，第二，總統已揭櫫2050淨零轉型是國家目標，希望各行各業共同合作，一起邁向2050淨零碳排。去（111）年，行政院提出淨零轉型路徑圖，預計在2030年前，政府投注9千億元，帶動民間企業投資，一起達成淨零轉型目標。

他說，根據統計資料，建築的耗能及碳排約占全球的3成比例。如果能從設計和建築等面向來注意降低碳排，相信對於達到淨零轉型目標有很大的幫助。

他提到，第三，人口老化是非常嚴肅的社會問題，根據今年4月的統計資料，台灣65歲以上人口數占總人口比率約17.8％。如果這個趨勢不變，台灣在2025年，65歲以上人口比率將達到20％，符合世界衛生組織（WHO）定義的超高齡社會。希望大家在推動建案時，能考量到長輩們居住的需求，相信對年長者而言是一大福音。

他表示，他出席今天的頒獎典禮，除了代表總統感謝主辦單位並恭喜得獎者，也與大家分享國家在建築營造方面的3項工作目標，期許大家共同努力。