向娃（右二）與紀寶如（左一）等人一同關懷獨居長者。（台灣優質生命協會提供）

資深女星向娃在國際失智症日前夕至萬華關懷蝸居，發送大紅麴、大紅麴燕麥片、熬雞精等健康保健食品，她淚嘆，只盼自己能在有影響力之際，可以呼籲政府及民間要重視無論獨居或是蝸居孤苦長輩，希望可以給予他們舒適安定的居所，向娃表示，現場看到這麼多長輩沒有家人的陪伴，真的非常心疼，叮嚀長輩「所有的健康都要靠自己，不要整天關在家，要出門走動」。

台灣優質生命協會秘書長紀寶如秘書長也表達對長輩關心，「協會成立16年來，把長輩當成自己的家人在照顧，除了對生死離別還是無法看淡，對失智症的長輩，每一次見面還是很揪心，上一秒明明我們這麼親，為什麼下一秒就不認識我了呢...」。

紀寶如曾和理事長陳美鳳去探望一位獨居失智的奶奶，為了提醒奶奶，還特別請照服員在牆上貼上一個大字條寫著「美鳳會來看你」，但因奶奶失智太嚴重，隔天還是忘記了，這件事大大衝擊了她且更重視失智症的問題。