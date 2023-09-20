捷克教授內魯多娃訪台，盼促進半導體供應鏈合作。（外交部提供）

捷克孟德爾大學經濟學教授內魯多娃20日拜會外交部，由政次李淳接待。內魯多娃表達，盼深化兩國在學術研究和半導體等領域合作，促成捷克業者成為我國廠商在歐洲布局與供應鏈的一環，並強化人才培育與訓練。李淳回應，捷克位於半導體生態系重要一環，勢必在歐洲供應鏈發揮關鍵角色。

內魯多娃為捷克經濟學家和大學教授，曾任捷克第二大城布爾諾（Brno）孟德爾大學校長，今年投入總統大選，於首輪獲得第三高票支持。大選期間，她多次點名中國大陸是全球最大威脅之一，提醒捷克與中國大陸互動時應捍衛自身安全、主權與權益，避免重蹈過去低估俄羅斯威脅的錯誤。

內魯多娃9月17日至24日訪台，並於20日中午拜會外交部。李淳在代表外交部款宴接待時表示，台捷兩國皆位於對抗威權主義擴張的前沿，擁有捍衛自由民主的共享價值。

他說，受到疫情及俄烏戰爭影響，全球皆面臨供應鏈重組、威權擴張、經濟脅迫、能源短缺及通貨膨漲等各項挑戰，只要理念相近國家緊密合作必能克服挑戰。台捷關係緊密發展，各項交流密切，今年初眾議長艾達莫娃率領龐大代表團訪台，另台捷直航航班開航，為雙邊交流樹立新的里程碑。

內魯多娃指出，捷克公私部門十分重視與我國半導體産業合作，也對台積電日前宣布赴歐洲投資甚表歡迎，盼此行有助深化兩國在學術研究和半導體等領域合作，促成捷克業者成為我國廠商在歐洲布局與供應鏈的一環，並強化人才培育與訓練。

李淳則回應，我國發展不同製程與位階的半導體產業，上中下游企業為數眾多，而台積電依自身發展目標及評估選擇在歐洲設廠，將帶動周邊國家半導體生態系發展，捷克即位於生態系重要一環，勢必在歐洲供應鏈發揮關鍵角色。

此外，雙方也針對能源短缺、援烏合作、年金與退休制度、稅制等議題廣泛交換意見。李淳表示，外交部將持續與捷克等理念相近夥伴深化合作，在半導體及供應鏈等領域交流互助，共同營造韌性、和諧、穩定、繁榮的經濟民主體系。