不論是肉體出軌還是精神出軌，對許多台灣人而言都是無法接受的事實，但日本女性大多卻都能接受另一伴買春，甚至還有人直接對男友說「若想出軌不如就直接去嫖妓」，引起台灣網友討論。

鄉民「ggian123」近日在PTT八卦板分享一段日本街訪的影片，內容是詢問日本女性對於另一伴買春的想法，結果大多數女子都認為買春不算出軌，直言「會生氣、難過，但還是可以接受」、「我認為這已經是日本文化了」，多名受訪女子中僅1人無法理解，說「我完全無法理解他們為什麼要買春」。

「原來在日本男人嫖妓不算出軌嗎？」驚人的街訪結果讓原PO驚呼真的假的，「是不是這個街訪刻意剪輯，還是真的如此，有卦嗎？」

不少網友認為「只是慾望上的出軌，又不是情感上出軌」、「外面女人隨便你，但別產生感情」、「我記得這位YT同樣問題有問過男路人，十幾個男生只有一個認為嫖妓是出軌」、「不用懷疑是真的，已婚出軌都是正常的，我出差跟日本人吃頓飯，同桌四人除了我，其它都外面有女人，有夠扯，有些出軌對象也是已婚女」。

不過也有許多人直言「相對的日女是不是很愛出軌？」、「反過來她們也覺得女性也沒關係啊」、「台灣女權世界前5，日韓女權世界排名100+，用高女權國家去看低女權國家就是這樣」、「不是調查日女出軌率也高，只是互相玩自己的好嗎」。