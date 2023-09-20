台中市金寶公司與新德貿公司接受中央畜產會委託代工生產冷凍殺菌液蛋，因產品標示原產地台灣疑涉標示不實。農業部表示，7月向衛福部確認始知應標示原產地才正確，畜產會獲知後即通知業者此後應以原產地標示，對中央畜產會因其對標示方式認知誤解所生爭議，農業部有監督失周之處，特向社會大眾表示歉意。

農業部表示，依據「食安法」及衛福部於2019年11月7日發布訂定「液蛋衛生標準」及「液蛋產品標示規定」等相關法規，液蛋產品本即應標示 「原產地（國）」及有效日期。

然而中央畜產會於6月間委託業者，將庫存的專案進口雞蛋加工為冷凍殺菌液蛋，之後送回畜產會承租的倉儲轉庫存備用。而當時對標示方式的解釋認知，原以為可依照「進口貨物原產地認定標準」第7條第1項第1款規定，原材料經加工或製造後所產生之貨物與原材料歸屬之海關進口稅則前6位碼號列相異者，可認定為實質轉型，因此使業者將產地標示為台灣。

然而7月間另向衛福部確認始知應標示原產地才正確，畜產會獲知後即通知業者此後應以原產地標示，對中央畜產會因其對標示方式認知誤解所生爭議，農業部有監督失周之處，特向社會大眾表示歉意，也將督促畜產會後續應加強輔導業者正確標示。