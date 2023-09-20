中秋節將近，許多民眾開始準備舉辦烤肉活動。對此，Quickseek民調中心公布最新烤肉趨勢，其中台畜公司的聯名烤肉組、王品集團的王品嚴選成為網友們在家烤肉的首選，而台中屋馬燒肉則是餐廳烤肉的最推薦餐廳。

Quickseek民調中心透過網路聲量分析，準備在中秋大烤特烤一番的網友們中，有53%人選擇在家烤肉，優點包括防疫、享受DIY樂趣、避免搶不到餐廳等；47%人則傾向餐廳烤肉，因為有店員幫忙準備食材和相關烤肉用具，享受完大餐後也不用自己進行清潔。

針對在家烤肉的項目，許多品牌紛紛推出中秋限定組合，其中台畜公司聯手日、韓派系燒烤名店推出的「台畜x乾杯xMeat Love」燒肉聯名組，是許多人最期待的烤肉組合；次之的則是連鎖餐廳巨頭王品集團推出的「王品嚴選」燒肉組。

而在餐廳烤肉部分，身為台中地頭蛇的屋馬燒肉成功奪得網友們推薦第一名，來自台南的碳佐麻里也透過多樣餐點獲得網路聲量亞軍，第三名則是台北經典燒肉品牌乾杯燒肉，餐廳服務與燒肉品質都廣受好評，被認為是CP值相當高的燒肉餐廳。

對此，許多網友紛紛回應，「屋馬不意外，但乾杯倒是挺意外的」、「北部只吃的到乾杯了」、「聯名烤肉組可以耶」、「雖然出去吃很輕鬆～但還是喜歡大家一起烤肉的感覺」。