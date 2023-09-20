台中市長盧秀燕今展開為期兩日和平專案，特別光顧梨山佳陽部落的香鄉茶葉蛋創始店，為近日遭受進口蛋風波而影響生意的老闆娘打氣，她強調，市府對於「壞掉的蛋」、「過期的進口蛋」一定會嚴加取締，對於優質的國產蛋將全力力挺，照顧偏鄉部落攤販生意。

盧秀燕今展開為期兩日和平專案，下午通過中橫台8線時臨時新增行程，特別光顧梨山佳陽部落的香鄉茶葉蛋創始店，並自掏腰包請大家吃「下午茶」，品嚐在地飄香40年的茶葉蛋，選用梨山茶與10種藥材燉煮，香氣四溢，且一顆只要15元，讓她頻頻點頭稱讚。

盧秀燕表示，中央近日發生進口蛋風波，對攤商生意造成影響，今日特別到這家店「交關」。她強調，市府的態度很清楚，力挺在地生產、優質的國產蛋，針對「壞掉的蛋」與「過期的進口蛋」一定會嚴加取締，為市民食安把關到底。

市府指出，位於梨山地區佳陽部落，以梨山高山烏龍茶及數10種中藥辛香料滷制茶葉蛋，飄香40年。由於商店位置是中橫台8線必經路段，也成為來往梨山品味美食的熱門地點。