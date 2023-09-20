男星潘瑋柏今年加入大陸音樂節目《2023中國好聲音》擔任導師，怎料，因為李玟生前在《2022中國好聲音》的爭議下，賽制不公的狀況被放大檢視，他「被轉身」驚嚇畫面流出，立刻掀起熱議。事後節目目前暫停播出，而潘瑋柏日前又發現自己遭網友「改名」，疑似嘲笑身材，他本人10字回應網讚爆。

潘瑋柏出道至今體態忽胖忽瘦，大多時候經常被藝人好友或粉絲勸減肥，沒想到近期網路上有人幫他「改名」，還用他的身材開玩笑；日前潘瑋柏在Instagram上分享一張餐廳的創意菜單，上面有「紫羅蘭菲士」、「榛子酸」、「桃之夭夭」等，其中竟有一項是「胖瑋柏的奶」。

對此，潘瑋柏本人看了哭笑不得，不確定店家的點子從哪來，他反而愜意地用10字自嘲，「這老闆怎麼知道我本名」，EQ超高連天王周杰倫也忍不住秒按讚；網友紛紛留言稱讚他的高情商，也不免開玩笑問，「請問你是什麼味道的奶？」、「哈哈哈，笑死我」、「你哪會有奶啦」。

其實潘瑋柏近期除了受《好聲音》風波牽連，這些年他身材也都是網友攻擊的話題，批評他橫向發展、發胖不管理身材等，但是一直以來潘瑋柏並未被輿論打敗，反而抱持樂觀正向的態度，讓他的粉絲既佩服又心疼。