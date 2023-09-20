進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲兩度請辭，最終與中央畜產會董座林聰賢瑜19晚間請辭獲准，引發外界議論。國民黨立委鄭麗文20日表示，要選舉的綠委給總統蔡英文不能不處理陳吉仲的壓力，而原本要保陳的人想甩鍋給林聰賢，但新潮流止血速度非常快，跟蔡英文談妥陳、林一起下台，而前閣揆蘇貞昌會跳出來幫陳吉仲說話，是擔心新潮流會因此打破民進黨「派系共治」的慣例，讓蔡英文跛腳，凡事變成以賴清德的總統選情為重。

鄭麗文20日在廣播節目《千秋萬事》表示，陳吉仲到19日下午都在批評外界抹黑，完全沒有要請辭的態度，讓要選舉的綠委嚇壞了，紛紛施壓陳吉仲走人，但想保陳吉仲的人將爭議歸咎於林聰賢，新潮流就直接讓林一起下台，「新潮流在止血的時候是非常明快、而且很狠」，新潮流元老賴勁麟沒被查出違法，也是被要求請辭雲豹能源集團董座。

鄭麗文表示，要選舉的綠委給蔡英文不得不處理陳吉仲的巨大壓力，而前行政院長蘇貞昌會出來幫陳吉仲說話，不是因為個人交情，而是怕這件事之後蔡英文會跛腳，變成凡事以賴清德選情為重。

鄭麗文直言，新潮流已經是民進黨最兇狠、最有紀律的派系，現在又在選總統，未來恐怕會把所有利益整碗捧走，民進黨變成新潮流說了算，「蘇貞昌是為了確定民進黨開黨以來『派系共治』的慣例不被打破」，但最後蔡英文仍不敵壓力妥協陳吉仲下台。

鄭麗文說，新潮流在民進黨過往遵循「老二哲學」，賴清德這次跳出來擔任主席是個突破、讓新系升格，現在新潮流已經拿下黨內最多利益，其他派系必須要在每一次的政治關鍵時刻，跳出來確立「派系共治」的原則，民進黨的人都清楚新潮流砍政敵不分內外，對新潮流當政後的政局相當擔憂。陳吉仲在開完記者會沒多久就請辭，應該就是新潮流跟蔡英文談妥，林聰賢跟陳吉仲一起下台。