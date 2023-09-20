農業部專案進口雞蛋風波惹議，農業部長陳吉仲宣布請辭獲准，將回中興大學教書，中興大學指出，已接獲農業部電話告知21日歸建，待正式歸建公文行文到校後，即能啟動歸建程序。

中興大學指出，因陳吉仲原是該校應用經濟系特聘教授，跟系上教師有合授課程，歸建後即能銜接教學。

中興大學指出，再次感謝陳吉仲過去7年多為農民權益、福利與國家經濟發展的貢獻，也期待陳歸建後，持續為國家培育更多優秀的農業人才。