日本知名的麝香葡萄近期遭遇售價暴跌狀況，原本身價不菲的麝香葡萄，如今在超市的售價卻只有日幣398元（折合新台幣約86元）。背後原因除了產量暴增外，中國大陸禁止進口也是主要因素。前立委郭正亮19日在《頭條開講》節目強調，日相岸田文雄的民調已經跌到25％，韓國總統尹錫悅也跌到32％，都跟日本排放福島核汙水有關，而且不只有影響水產品，連農產品都大量降低出口，岸田受不住這個壓力，不會撐太久。

根據日本媒體報導指出，麝香葡萄過去在日本原本要價日幣1500至2000元（折合新台幣約324元至432元），算是十分高價的水果之一。但如今卻傳出許多超市的售價都大打折扣，甚至有媒體目擊到售價只要日幣398元的情形，跌價幅度高達78％。

「你知道岸田民調已經跌到哪裡去了嗎？25％！」郭正亮表示，日本首相如果低於30％，基本上就失去治理能力，他這次是從26％再跌到25％。隔壁的尹錫悅，民調也跌到32％，因為他沒在第一時間反對日本。李在民絕食19天，尹錫悅還要抓他，就不要發生事情，恐怕會有政治風暴。

「我認為這個對日本，時間上就是不利啦！」郭正亮提到，比方說岸田現在就是硬脾氣，他就是說我第二批還是要排！中國大陸剛過918，民族情緒也很熱，而且接下來是十一國慶，去想一想那個氛圍？

郭正亮指出，而且不要以為只有影響水產品，連農產品、廣義的，都大量降低出口，比如說日本麝香葡萄，那算高級貨，它竟然在日本跌價跌了78％！主持人鄭亦真驚呼：那已經不是麝香葡萄原本那個高貴的價格了，已經變成平民了！「是啊！」郭正亮說「我如果在日本我就趕快吃！」

郭正亮強調，「跌78％！那為什麼會這樣？」因為中國大陸佔3成的市場，因為是高級貨，大陸有錢人很多，估計上海一定是大買家，「真的是都停了嘛！」所以不要以為只有水產品，是廣義的。

郭正亮直言，「所以我認為岸田他不會撐太久啦！這個他受不住的啦！」