大陸商務部日前宣布，將結合對台貿易壁壘調查情況研究，中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠，引發台灣業界和民眾擔憂將受到衝擊。對此，前立委郭正亮20日就表示，「中國大陸不會跟你講說ECFA要廢止，他是給你釜底抽薪，對ECFA進口大陸的項目加稅，這個可能性是非常高的，但真正加稅也是1月12日之後」，引發討論。

郭正亮20日在政論節目《下班瀚你聊》中表示，「我覺得賴清德回穩到38％的機率還是很高，10月份還有一個很大的挑戰，就是兩岸，因為從未發生，是有一個衝擊進來，那不是國內的執政無能造成的」，而ECFA貿易壁壘的問題衝擊是否會很大？郭正亮直言，「中國大陸不會跟你講說ECFA要廢止，他是給你釜底抽薪，對ECFA進口大陸的項目加稅，這個可能性是非常高的，但真正加稅也是1月12日之後」。

郭正亮更提議，「這就看國民黨敢不敢這樣選，就是說『如果選賴清德，後面就一定是加稅，因為大陸不願意跟你接觸，但如果是我當選，我有能力去斡旋，我跟大家承諾，我一定想辦法挽回』」，郭正亮最後更說，「不過因為這個，影響遠遠超過一項農產品出口，每一項都是上百億的損失」。