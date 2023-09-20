OVO真無線1080P投影機「電影大師U8」，即日起至10月31日止享早鳥優惠價6折，1萬7988元。（OVO提供／古明弘台北傳真）

隨著民眾對影音播放效果的追求提升，小型投影機市場跟著擴大，OVO繼「小蘋果投影機」搶進知名賣場後，近日發表首款真無線1080P投影機「電影大師U8」，強調體積小，攜帶方便，少了電源線的限制，戶外也能享受露天電影院的樂趣。

真無線1080P投影機「電影大師U8」，手掌大小、重量僅1.27公斤，卻擁有高畫質 1080P 解析度、1500 流明高亮度，內建1萬5000 mAh大容量電池，最高可續航 2.8 小時，並支援 PD 45W 行動電源充電，長時間移動也不怕。2顆 5W喇叭特化電影音效，新增大容量 32GB 記憶體，可下載儲存多部 1080P 劇集或電影，搭配 130％ Rec.709 專業色彩，展現高畫質的影像細膩度。即日起至10月31日止，可享早鳥優惠價 6 折，只要 1萬7988 元。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，「OVO結合對美好生活的追求，以及自身軟硬整合、供應鏈管理的強項，不斷推出創新技術和應用情境的高 CP 值產品。而最新問世的首款真無線 1080P 投影機『電影大師U8』，其實早在 2 年前即啟動，卻因為面臨亮度、性能、續航等各種挑戰而不斷延宕，終於在近期取得重大突破！」