芬蘭前總理馬林日前宣布辭去國會議員職務，加入「布萊爾全球變化中心」，此舉引起芬蘭政界不同評價，執政聯盟強烈批評，但也有支持馬林決定並給予祝福的聲音。

芬蘭前總理馬林（Sanna Marin）帶領的社會民主黨在4月大選落敗，5月宣布辭去黨主席職位，並表示將開啟人生新的一頁，但會繼續擔任國會議員，協助社民黨在國會的工作。

當時馬林說，她還沒有收到任何國際的工作邀約，通常由執政聯盟指派的歐盟執委會執委職務也不是未來工作選項。

社民黨9月1日選出新的黨主席林特曼（Antti Lindtman），馬林正式辭去黨魁並對芬蘭給予烏克蘭的支持表示感謝，不過當時她尚未表示未來去向。

馬林日前召開記者會，宣布已接受前英國首相布萊爾（Tony Blair）創立「布萊爾全球變化中心」（Tony Blair Institute for Global Change，TBI）邀約，將向國會提出辭呈，結束國會議員職務，出任該組織的策略顧問，協助世界領導人與各國政府為社會福祉而努力。

馬林在今年國會大選得到超過3萬5000張選票，得票數第2高。

馬林在記者會表示，許多選民認同她的理念，在大選中投票給她，未來的新職位將繼續回報選民支持，甚至可能給選民更好的回報。

馬林也感謝所有曾經投票支持她的選民，相信選民可以理解政治人物為個人規劃，而必須離開的時刻終將到來。

馬林的辭職12日獲得芬蘭國會許可，然而她的決定也遭到執政聯盟的強烈批評。

「現在行動黨」（Liike Nyt）黨主席哈爾基墨（Harry Harkimo）批評，馬林讓選民失望，國會議員是為期4年的工作，不該因為找到更好的工作就隨便辭去。他說，若馬林不是未能連任總理就不可能辭職。

芬蘭人黨（Finns Party）黨團發言人梅克拉（Jani Mäkelä）抨擊，馬林道德破產，她選擇一個薪水很高，但薪水來源令人質疑的職位，因此離開國會也好，否則

長遠來說也會對國會的信任造成傷害。另外，他也認為馬林離職是因為沒有擔任總理。

馬林的社民黨盟友則對她的決定抱持正面看法並給予祝福。他們認為，這幾年來馬林帶領芬蘭度過疫情的艱難時刻，以及申請加入北約等，是時候她可轉換跑道了，且在布萊爾全球變化中心的新職位對芬蘭國際聲量也有所幫助。

布萊爾全球變化中心接受沙烏地阿拉伯的資金，疑似涉入伊拉克戰爭等爭議，也是馬林遭受批評的原因之一；但馬林表示，這個組織的資金來自需要顧問諮詢的顧客，而她會專注於提供給各國領袖意見的工作。