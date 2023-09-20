新加坡警方今天宣布，前總理吳作棟的兒子吳仁軒涉嫌操控原由他擔任執行長的星國投資控股公司新絲路集團（New Silkroutes Group）股價，因此與另3人同遭起訴。

法新社報導，新加坡警方在聲明中表示，吳仁軒與另2名公司高層被控在2018年操控在星國股市掛牌的新絲路集團股價，當時在集團聘請的商業做市商擔任主管的一名男子也遭到起訴。

聲明指出，4人涉嫌「共謀創造誤導人的新絲路集團股價假象」，並各自遭控31項虛假交易罪名。

「若被判有罪，每項罪名最高可處7年徒刑或25萬新幣（約新台幣588萬元）罰款，或兩者併罰。」

由內科醫師轉行從商的吳仁軒還遭控另外8項虛假交易罪名。他涉嫌在2018年8月31日至12月4日間，透過個人交易帳戶下單交易新絲路集團股票，藉此推高股價。

吳仁軒的父親吳作棟1990年從李光耀手中接任新加坡總理，2004年交棒給現任總理、李光耀長子李顯龍。