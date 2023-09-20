台中市長盧秀燕今展開和平專案，第二站抵達自由國小，肯定小球員們奮戰精神。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕20日率市府團隊展開和平專案，第一站特地來到全國首座轉型為蒙特梭利實驗教育的中坑國小。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕20日率市府團隊展開和平專案，第一站特地來到全國首座轉型為蒙特梭利實驗教育的中坑國小，盧秀燕對學校整體的教學成果非常滿意。另外，第二站則抵達自由國小，也肯定小球員們奮戰精神，更驚喜致贈培訓金12萬元，慰勞辛苦的小球員們及教練團。

中坑國小是台中市第一所公立蒙特梭利小學，也是全市唯一推動馬學教育的小學，全校學生51人，110年引進實驗教育，學習方式採混齡編班、自由學風、獨立負責任與協作學習方式。今日學校特別安排亮點特色課程－馬術馬學的小型成果展，展現學校與在地企業合作發展的馬學主題學習成果。

盧秀燕說，特別感謝捐資興學單位，包含在地企業先騰馬業、毅宇未來教育基金會和政大台灣蒙特梭利基地以及中坑傑出校友佳凌企業董事長劉嘉彬等對中坑實驗教育的支持，讓學校能成為社區的心臟，將來市府也會根據全市各校需求，因地制宜安排更多元的學習，並且加強和平區的教育、文化和建設等資源。

另外，和平區自由國小全校學生僅31人，派出17位球員參加澎湖縣菊島盃國際少年棒球錦標賽，分組賽勢如破竹，一路過關斬將，最終在80個隊伍中奪得殿軍，盧秀燕大讚他們場上精采表現，為台中爭光，更驚喜致贈培訓金12萬元，慰勞辛苦的小球員們及教練團。

盧秀燕指出，自由國小棒球隊是2012年由目前的校長藍吉恩擔任主任時成立，球隊成為學校一大特色，球員平時在紅土操場上練習訓練，學校一方面爭取軟硬體設備擴充，同時也提供球員們生活上支援，希望吸引更多想打棒球的原鄉孩子加入，球隊男女生皆收，還有好幾對兄弟姊妹檔，女孩子在畢業後也在壘球場上發光發熱，更有2名女選手畢業後成為壘球國手。

今日視察，包含市長盧秀燕、市議員古秀英、黃仁、朱元宏、副市長王育敏、副秘書長賴淑惠、教育局長蔣偉民、民政局長吳世瑋、觀旅局長陳美秀、警察局長李文章、法制局長李善植、研考會主委劉彥澧、原民會代理主委吳馨怡、農業局副局長蔡勇勝、和平區長吳萬福、佳凌企業董事長劉嘉彬等均出席。